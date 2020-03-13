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全球大流行死亡人數料增

2020-03-13 列印
　　一百一十四個國家爆發新冠肺炎疫情，世界衛生組織終於宣佈該疫症「全球大流行」。世衛總幹事譚德塞預計，未來幾周全球確診及死亡數字將進一步攀升。譚德塞在日內瓦舉行記者會，他形容病毒傳播程度和嚴重性令人深感擔憂，經評估後認為，新冠肺炎疫情從特徵上可稱為「全球大流行」。

　　根據世衛定義，如一種疾病被形容為「全球大流行」，是指該疾病在全球多國同時出現人傳人狀況。本港食衞局副局長徐德義回應說，本港會繼續做好檢測、治療、隔離及追蹤等工作，並參考專家意見，適時檢視港口檢疫及旅遊警示措施。
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