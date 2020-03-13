美股開市狂瀉二千點 觸發熔斷一度停市

恒生指數低開五百七十三點，其後跌幅擴大至超過一千一百點，失守二萬五千點，低見二萬四千一百一十七點，收報二萬四千三百○九點，跌九百二十二點，跌幅百分之三點六，成交額一千五百二十二億元。國企指數失守一萬點，跌三百四十四點，跌幅百分之三點四，收市報九千七百二十五點。
港股跌千點 失守二萬五
美國突然對歐盟封關，觸發全球股市下跌。美國杜指昨晚低開一千三百點，開市初段急挫，一度跌多過一千七百點，跌至二萬一千八百五十六點，跌幅達百分之七點二，觸發熔斷機制，須停市十五分鐘。標普五百早段跌一百九十二點，低見二千五百四十九點，跌幅百分之七點零二，再觸發熔斷機制，暫停交易十五分鐘。
美國股市中段繼續下挫，杜指報二一四四一點，跌二千一百一十一點；納指則報七三二七點，跌六百二十四點。滙控美國預託證券價格見四十三點六二港元，跌三點○三港元；騰訊則見三百四十三點五港元，跌二十點一港元。紐約期金報每盎司一千五百七十一點五美元，跌四點三一美元；紐約期油則報每桶三十點九七美元，跌六點○九美元。
本港股市昨天亦下挫，藍籌股全線下跌，在美國經營較多業務的創科實業急挫逾百分之九，跌五點八五元，報五十五點四元，是跌幅最大藍籌。同時，油價下跌拖低石油相關股，中海油跌零點七一元，報七點八一元，是跌幅第二大藍籌。
友邦保險公佈業績，指首季新業務銷售受顯著影響，股價跌逾百分之四，報六十八點八元，跌三點二元；騰訊跌近百分之四，報三百六十三點六元，跌十四點八元；阿里巴巴跌百分之四，報一百八十八點八元；匯豐控股跌兩元，報四十六點六五元。