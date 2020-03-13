英超閉門作賽 球迷網上觀看賽事

全球疫情大爆發，歐洲足球五大聯賽紛紛受影響。據報，在英國政府的危機管理計劃中，今季餘下的英超賽事不會延期，但需要閉門舉行，又會禁止酒吧播放賽事，避免人群聚集，所有在周六下午舉行的比賽也不會在電視直播，持入場券的球迷可以在網上觀看賽事。



在歐洲疫情最嚴重的意大利，所有體育活動需停賽至四月初，包括意甲，而德甲﹑西甲及法甲亦先後宣佈暫時閉門作賽至四月。