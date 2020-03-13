倫敦返港夫婦先後確診 同行歲半兒亦流鼻水

本港昨日再多兩宗新冠肺炎確診。一名由英國返港男子檢測後，樣本昨日呈陽性；其同行的妻子前日已確診，兩人年僅一歲半的兒子亦流鼻水，會進行病毒檢測。另一個案的病人潛伏期內曾外遊，他本周日出現病徵，同日乘國泰航班由馬尼拉返港。另外，下月四日為清明節，食衞局呼籲市民分散日子前往掃墓，或考慮網上拜祭，避免聚集及聚餐。



該三十七歲男子與妻兒上月二十九日乘坐國泰CX250航班，從倫敦返港，居住在葵涌青山公路iPlace。他本月一及二日曾與妻子到葵芳新都會廣場和旺角先達廣場，三日起有低燒，當日至本周一（九日）都主要留在家中。他前日曾坐的士，陪同妻子到瑪嘉烈醫院求醫，然後自行乘的士回家。其一歲五個月大的兒子有少許流鼻水，同留醫瑪嘉烈醫院，會進行病毒檢測。



第二宗個案涉及一名三十一歲男子，他有長期病患，居於堅尼地城西寧街西寧閣。他潛伏期內曾外遊，上月二十二日至三月一日在美國波士頓；再由波士頓經日本東京上周二（二日）抵達菲律賓馬尼拉，他周日（八日）開始發燒、肌肉痛及腹瀉，當日乘搭國泰CX930由馬尼拉返香港。他日前到一院校的診所求醫，其後到瑪麗醫院急症室求診，其深喉唾液樣本昨日證實對病毒呈陽性反應，已被安排入住屯門醫院接受治療，現時情況穩定。



此外，一名北京男確診者上周六（七日）在美國華盛頓州發病，八日乘坐CX857由西雅圖航班來港，翌日再轉乘港龍KA900航班去北京，中心呼籲曾乘搭這兩班機的乘客致電熱線。



食衞局籲分散日子掃墓



食衞局副局長徐德義又提醒，清明節到內地祭祖的市民，回港後亦要接受十四天檢疫，並呼籲留港市民分散在節日前後兩周甚至更長時間前往掃墓，或考慮網上拜祭，避免人群聚集及聚餐。