教宗捐78萬元 助港弱勢家庭抗疫

天主教會教宗方濟各向香港教區捐款十萬美元（約七十八萬港元），支援疫情下香港受影響的弱勢家庭和有需要人士。天主教官方刊物《公教報》報道，今日是方濟各出任教宗七周年的日子，香港教區宗座署理湯漢樞機本周一（九日）向其致函祝賀，並感謝捐款。教區將循三個範圍分配教宗的捐款，包括全港各堂區、天主教勞工事務委員會和香港明愛，支援有需要家庭的防疫工作。



湯漢樞機又感謝，教宗方濟各在此困難時期領導教會，重申對其支持，亦感謝教宗在本月的全球祈禱意向中，為中國的天主教徒祈禱，給予眾人力量。在新型冠狀病毒於歐洲及多國肆虐之際，湯樞機表示，會繼續為意大利及其他受影響的國家祈禱。