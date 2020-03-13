衞健委：內地疫情高峰已過

內地新冠肺炎新增確診，截至今晨零時，累計至八萬零九百八十一宗，武漢新增病例首次降至個位數，另再多十一人不治，當中七人來自武漢，內地共計三千一百七十三死亡病例。國家衞健委昨日宣佈，內地本輪疫情流行高峰已經過去。



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，若各國能響應世衛的呼籲，採取國家層面的干預，各國都能動員起來，疫情有望在六月結束。他稱，目前不清楚病人糞便或尿道中的病毒，是否具有呼吸道的傳染性，又舉例指「鑽石公主號」有近兩成乘客受感染，或通過管道或花灑促進傳播。



鍾南山：病毒或通過花灑傳播



另外，湖北省政府官網昨日發文，指新冠病毒或造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，精子生成受阻會影響男性生育能力，嚴重者可能導致男性不育，提醒適齡男確診者在康復後應進行生育力檢查。