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收DSE內地生簽證求助 梁美芬促酌情處理

2020-03-13 列印
收DSE內地生簽證求助 梁美芬促酌情處理
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　　中學文憑試將於本月底開考。經民聯立法會議員梁美芬（見圖）表示，接獲四十多名報考今屆文憑試的內地生求助，指他們僅獲十四天有效簽證期，然而入境後要接受強制檢疫十四天，便需即時返回內地而未能應考，促請政府酌情處理內地考生的入境安排。

　　有考生考慮先前往其他東南亞國家，再入境香港，但認為曲折的入境過程反而增加染病風險。

　　早前有考生嘗試經深圳灣口岸入境本港，並要求入境處延長他們的逼留期限，但遭拒絕，結果要先返回內地等候消息，情緒大受困擾。

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