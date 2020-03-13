多家旅社取消三月歐美埃及團

疫情重挫旅遊業，多間旅行社宣佈取消本月的歐洲團及埃及團。康泰旅行社昨宣佈鑑於疫情在歐美多國蔓延，決定取消三月份的美國、英國、西歐、東歐、北歐，西葡及埃及的旅行團，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費六個月或扣除手續費後退團。至於四月或以後出發的上述旅行團，康泰會再作安排。



至於永安旅遊，則除了純英國及北歐行程外，已暫停即日到月底出發的歐洲團及埃及團；縱橫遊會暫停所有歐洲團，土耳其團除外；東瀛遊則取消所有已發出紅色外遊警示歐洲地區的旅行團。



香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，冀港府可與業界保持緊密聯繫，令旅行團不會受影響。



旅議會昨開會商討外遊團安排，旅遊界議員姚思榮在會後表示，仍未就取消旅行團的安排達成共識，即使政府沒有發出外遊警示，但有不少旅客想退團，而航空公司未必肯辦理退款，同時亦有部份旅客希望如常出發，旅行社難以制定清晰做法。