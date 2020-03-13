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港人赴泰須備十萬美元醫保證明

2020-03-13 列印
■港人入境泰國，須出示保額逾十萬美元的醫療保險證明文件。
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　　泰國入境訊息仍然混亂。國泰航空在官方網頁公佈，香港居民入境泰國，辦理登機手續時，除要出示四十八小時內簽發的醫生紙，證明無感染新冠病毒，亦要出示保額超過十萬美元的醫療保險證明文件。

　　另外，印度駐港總領事館說，所有入境簽證將於今晚八時起失效，直至四月十五日。而入境者包括印度國民，曾於二月十五日後到過中國、香港、伊朗、意大利、南韓、法德西班牙等疫區，都要隔離最少十四日。
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