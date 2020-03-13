  • 2020年3月13日 星期五
  • 20º
  • 93%
熱門： 搣時潘新冠肺炎湯漢斯國泰縱火

日報新聞 > 港聞

怡和捐7.9萬N95口罩予前線醫護

2020-03-13 列印
■怡和向社福機構捐贈口罩及酒精搓手液。
Previous Next

　　為支援社區對抗新冠肺炎，怡和集團捐出七萬九千個N95高規格防護口罩予醫管局，以分發給前線醫護人員，亦捐出十萬個KF94口罩及三萬支酒精搓手液，透過二十二間社福機構轉贈予有需要的社群。

　　怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳說，希望這些口罩和酒精搓手液可以紓緩辛勞的醫護人員，和有需要社群的迫切需求。怡和代表前往其中一間參與捐贈活動的社福機構香港心理衞生會，探訪精神復元人士，並派發口罩及酒精搓手液。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd