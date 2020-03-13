該名港爸本月十日在連登討論區發文，指自己當晚六時許乘搭九巴61X線，由九龍城碼頭往屯門市中心，其間坐在上層倒數第三行靠走廊位置。他在約七時半在屯門公路轉車站下車時，發現遺留一個黑色adidas背囊，背囊徽標甩掉褪色，內裏放有兒子的出世紙與葬紙。事件引起網民關注並轉載，不少街坊更到該線路附近垃圾桶及暗角查看，但未有發現。九巴前晚亦透過社交平台呼籲，市民若有任何發現可與公司聯絡，並指可多留意屯門友愛邨附近地方。九巴回應傳媒查詢時表示，十日接獲一名乘搭61X線乘客的失物求助，並即時提供協助，惟至今未有發現。九巴會繼續留意情況，如有人把失物交予九巴，會即時通知乘客認領。
巴士客遺失亡子物品 九巴籲撿拾者交還
該名港爸本月十日在連登討論區發文，指自己當晚六時許乘搭九巴61X線，由九龍城碼頭往屯門市中心，其間坐在上層倒數第三行靠走廊位置。他在約七時半在屯門公路轉車站下車時，發現遺留一個黑色adidas背囊，背囊徽標甩掉褪色，內裏放有兒子的出世紙與葬紙。事件引起網民關注並轉載，不少街坊更到該線路附近垃圾桶及暗角查看，但未有發現。九巴前晚亦透過社交平台呼籲，市民若有任何發現可與公司聯絡，並指可多留意屯門友愛邨附近地方。九巴回應傳媒查詢時表示，十日接獲一名乘搭61X線乘客的失物求助，並即時提供協助，惟至今未有發現。九巴會繼續留意情況，如有人把失物交予九巴，會即時通知乘客認領。
體壇演藝界「失守」 湯漢斯夫妻確診 球星中招NBA意甲西甲停賽
新冠病毒肺炎疫情全球大流行，連美國影帝湯漢斯也不敵病毒侵襲，他宣佈與太太的測試皆呈陽性。此外，美國NBA猶他爵士的中鋒戈貝爾、意大利甲組球隊祖雲達斯的後衞魯加尼，亦證實受病毒感染。由於戈貝爾中招，NB...
2020-03-13
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幸治療及時 視力可穩步回復 粵女打機煲劇度日險變盲
新冠肺炎肆虐，內地不少人都需要留在家中。宅在家中很多人都喜歡「煲劇」和「打機」度日，不過廣東東莞市就傳出一宗一名二十歲女子，因日日「打機」「煲劇」導致視網膜脫落的事故。所幸治療及時，視力有望逐步回復。...
2020-03-13
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包括兩美國人及一英兵 巴格達軍事基地遭襲擊三死
伊拉克首都巴格達以北一個軍事基地周三遭受火箭襲擊，有一名美兵、一名英兵和一名美國外判人員死亡，另有十五人受傷。這是過去數年來，針對有外國軍隊駐守的軍事設施而造成最多人死亡的暴力事故。 過去數月，伊拉克...
2020-03-13
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屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯市務銷售經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣1座中層F室單位，面積499方呎，兩房間隔，望海景，原叫價1150萬，其後減價135萬，以1015萬沽出，呎價2034...
2020-03-13
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儲局注入萬五億美元救市 美股再跌停板 杜指暴瀉2352點
新冠肺炎疫情橫掃全球，世衞(WHO)定性疫情構成「全球大流行」；美國總統特朗普禁歐洲旅客入境，但「紓困方案」卻不見影；加上歐央行昨晚議息後意外地不減息，市場恐慌情緒急升，歐洲股市跌近一成，周四美股開市...
2020-03-13
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兩招見高低 馬體完勝衞冕軍
馬德里體育會手握1:0優勢，周三歐聯十六強次回合法定時間作客0:1不敵利物浦，但加時階段把握對方門將阿祖安卡斯迪路犯大錯，最終反勝3:2，兩回合計4:2淘汰該支衞冕之師。牀單軍團驚險晉級，多得鋼門奧比歷多次神救，而且主帥施蒙尼臨場調動技壓紅軍主帥高普，場內場外完勝對手。 利物浦甫開賽全面搶攻，僅靠中場韋拿杜姆頭槌建功，法定時間小勝1:0，總比數追和1:1要加時分勝負，全因馬體會門將奧比歷有一流發揮，全場九次成功撲救、六次解圍和兩次爭頂成功。 阿祖安加時犯大錯 施蒙尼大讚他是守門員美斯：「巴塞隆拿王牌美斯能決定球賽勝負，奧比歷一樣主宰己隊命運。」 戰至加時，紅軍靠前鋒...
2020-03-13
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墨爾本雕塑酒莊
澳洲經常受山火威脅，然而災難過後往往為大地帶來肥沃養份，滋潤萬物生長！這浴火重生的例子，亦可套用於墨爾本摩靈頓半島的釀酒業，上世紀中一場大火將島上的葡萄樹幾乎燒光，今天這裏卻擁有逾二百家酒莊，Pt. ...
2020-03-13
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零防疫意識 拍《食腦喪B》連咀12次 何廣沛江嘉敏 𡁻香口膠當消毒
繼《大醬園》後，何廣沛和江嘉敏最近在吳冠宇監製的科幻喜劇《食腦喪B》再合作，今次兩人演一對，仲會有大量咀嘴戲。兩人近日密密開工，日前終於在中環9號碼頭上演首場咀戲，由於當晚好大風又凍，為營造浪漫效果，...
2020-03-13
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社論——學童罩荒 十萬火急
受疫情影響，中小學停課已三個多月，按教育局計劃，中小學將於四月中分階段復課，距現今尚有一個月，當局和各界必須聯合行動，搜羅足夠的學童口罩，為復課做好防疫準備，現在就要馬上規劃，可行方法之一，是從本地生產口罩中劃出一定比例，專門製作兒童口罩。 全球逾一百一十多個國家出現疫情，各地對口罩需求有增無減，部份國家將之列為戰備物資，嚴禁出口，使成人口罩供不應求。目前香港市面口罩供應不算充裕，價格依然高企，其中兒童口罩比成人口罩的供應更少，售價亦貴，家長為子女張羅，甚感徬徨，負擔也不輕。 現在處於停課期，兒童較少出街，對口罩需求較少，到下月中復課後，小學生對兒童口罩的需求便會大增，屆時...
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馬場浮世繪——波健士明日開始客串
獲馬會簽發三個月公司騎師牌照的巴西騎師波健士，將在明日再度登場，全日他共有八匹座騎。 波健士今季在巴西成績良好，由去年七月一日至上周末，他在位於里約熱內盧的卡夫雅馬場贏出一一九場頭馬，排在騎師龍虎榜第三位，而上周六及周日兩日更合共贏出六場頭馬，且看今次再來港客串，能否交出成績。 馬場浮世繪
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