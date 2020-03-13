巴士客遺失亡子物品 九巴籲撿拾者交還

一名港爸本周二（十日）乘搭九巴61X線前往屯門時，遺失了一個裝有亡兒出世紙及葬紙的黑色背囊。他事後在網上討論區發文求助，引起網民關注及協助。九巴亦透過社交平台呼籲，市民有任何發現可與公司聯絡，讓失主早日尋回失物。



該名港爸本月十日在連登討論區發文，指自己當晚六時許乘搭九巴61X線，由九龍城碼頭往屯門市中心，其間坐在上層倒數第三行靠走廊位置。他在約七時半在屯門公路轉車站下車時，發現遺留一個黑色adidas背囊，背囊徽標甩掉褪色，內裏放有兒子的出世紙與葬紙。事件引起網民關注並轉載，不少街坊更到該線路附近垃圾桶及暗角查看，但未有發現。九巴前晚亦透過社交平台呼籲，市民若有任何發現可與公司聯絡，並指可多留意屯門友愛邨附近地方。九巴回應傳媒查詢時表示，十日接獲一名乘搭61X線乘客的失物求助，並即時提供協助，惟至今未有發現。九巴會繼續留意情況，如有人把失物交予九巴，會即時通知乘客認領。