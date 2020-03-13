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電子「牛肉乾」周一起試行

2020-03-13 列印
■推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，可提高交通執法的準確性。
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　　警務處將於下周一起推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，避免警員手寫筆跡潦草或寫錯資料，透過手機程式輸入車牌號碼，或掃描車輛牌照上的二維碼獲取資料，程式會自動輸入違泊時間和地點資料，然後以便攜式打印機列印告票，提高交通執法的準確性。

　　灣仔、將軍澳、深水埗三個警區將會先推行計劃，預料到四月中全港二十一個警區，共三百四十名交通督導員都會試行。交通總部署理高級警司聶凱鵾說，過往手寫告票可能出現寫錯街名或字體不清晰的問題，從二○一五年至二○一九年，每年有六千至九千張告票因不同理由註銷。新計劃花費八百萬元。運輸署與警方合作，將於新簽發及續領的車輛牌照上加印已加密的二維碼。
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