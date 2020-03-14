領隊球星接連染疫 歐國盃商延期 英超休戰歐聯歐霸煞停

新冠肺炎陰霾籠罩國際體壇。英超周四傳出多宗球員疑患上新冠肺炎，賽會仍宣佈本周聯賽如常進行，直至阿仙奴領隊阿迪達和車路士翼鋒赫臣奧杜爾確診後，才宣佈取消今晚阿仙奴作客白禮頓一仗，並舉行危機會議，決定休戰至四月三日。另外，歐洲足協決定，歐聯及歐霸賽事延期，下周二將商討歐國盃需否延期舉行。



周四先有消息指，曼城左閘班捷文文迪的家人出現呼吸道疾病，他須隔離以及接受病毒測試。有報道透露，般尼茅夫有門將保路和四名職員出現病徵，須接受隔離，至於李斯特城領隊羅渣士則證實：「我們有數名球員已經被隔離。」同時，原定下周一大戰利物浦的愛華頓，周五也證實有一名球員出現肺炎症狀，全隊將帥都接受隔離。



不過，英超賽會仍強調本周聯賽如常進行：「我們根據政府的建議和指引，本周賽事繼續進行，球迷亦可入場。」聲明發出不久，阿仙奴隨即確認阿迪達感染肺炎，全隊周二起須隔離十四天，賽會宣佈阿仙奴周六作客白禮頓一仗延期，同時當地時間周五早上召開危機會議，才決定停賽至四月三日，最快四月四日復賽。



車路士亦公佈翼鋒赫臣奧杜爾確診，成為首位染疫的英超球員。該球員在社交平台上載視頻表示：「相信大家都知道我已感染病毒。我將遵從健康指引家居隔離，希望可盡快康復回歸球場。」



歐足協下周緊急會議



有分析指出，英超每取消或推遲一場球賽，英足總會損失三百萬鎊（約二千九百萬港元），所以一直採取拖延決定。英超賽會要延至有職球員確診，才開會研究是否延期，前英格蘭射手瑟頓批評：「西甲、意甲、荷甲、葡超和美職都停賽，德甲也閉門進行，反觀英格蘭和蘇格蘭聯賽是拿生命來開玩笑。」另一三獅兵團名宿加利尼維利亦附和道：「英超的管理人員把事情弄得一團糟。」



疫情嚴重，歐洲足協決定歐聯及歐霸賽事延期，另下周二將進行緊急視像會議，屆時五十五個國家及地區的足總、球會及球員代表將與會，商討重要內容包括歐洲國家盃是否如期舉行。有報道指，歐國盃延至二一年夏季上演，不過，由於明夏還要舉行擴大版的世界冠軍球會盃，球員恐欠缺休息時間。歐洲足協周五也宣佈下周中所有歐聯和歐霸十六強次回合賽事改期。



NBA再多一染疫 巴克利有病徵



另外，NBA再有球員受感染，猶他爵士隊中鋒高拔日前確診，隊友控球後衞米曹病毒檢測呈陽性；名宿兼電視評述員巴克利亦身體不適，已接受病毒檢測，正進行自我隔離。NBA總裁施華透露，NBA將停賽至少三十日，之後再評估情況。