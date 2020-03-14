港對歐洲神根26國發紅色旅警

歐洲多國爆發新冠肺炎，特區政府昨天對歐洲神根地區的二十六個國家，即涵蓋大部份歐洲主要國家，發出紅色外遊警示，至於英國並非《神根公約》的簽署國，今次的外遊警示不包括英國。另外亦對埃及發出紅色外遊警示。



政府表示，由於歐洲的新型肺炎個案持續及迅速上升，決定對神根地區發出紅色外遊警示，包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士。



紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往。衞生署表示，下周二起由有關國家抵港人士，須接受強制家居檢疫。



另外，本港新增六宗確診個案，其中五宗有外遊紀錄，確診個案總數增至一百三十七宗。新患者包括一名十六個月大男嬰，成本港最年輕患者，他與父母上月二十九日乘搭國泰CX250航班由英國倫敦返港，其父母日前已確診，患者前日被送往檢疫中心時有病徵。男嬰六十六歲的外祖父亦確診，他前日出現病徵，現時入住瑪嘉烈醫院。



16月嬰成最年輕確診者



一名六十七歲男商人昨日確診，其妻子出現病徵，他上月二十七日至本月八日曾到英國，與無病徵的意大利人相處，其後乘坐CX250返港。



另一名三十歲確診女子上月十日至本月五日曾先後到訪希臘、倫敦及法國巴黎，乘坐土航TK1828和TK70航班返港。一名獨居於赤柱大街18號的六十一歲男子確診，他上月二十七日至本月十日曾到美國科羅拉多州探親，他乘坐全日空NH811航班經日本返港。



最段一宗涉及一名五十四的女子，她過往健康良好，獨居於大坑春暉道大坑台。她上月十三日至本月八日到訪法國及摩洛哥，她本月八日由摩洛哥乘坐泛航航空HV5760（經濟艙）到荷蘭阿姆斯特丹，再由阿姆斯特丹乘坐荷蘭皇家航空KL887（優質經濟艙），本周一抵港。



佛堂群組現死亡個案



再多一名確診者不治，為佛堂群組首宗死亡個案。劉家獻稱患者有高血壓及曾中風。他在太太確診後被送往東區醫院，上周五轉差，昨早心臟停頓離世；患者的肺片「非常花」，相信與新型冠狀病毒有關。