港對歐洲神根26國發紅色旅警

歐洲多國爆發新冠肺炎，特區政府昨天對歐洲神根地區的二十六個國家，即涵蓋大部份歐洲主要國家，發出紅色外遊警示，至於英國並非《神根公約》的簽署國，今次的外遊警示不包括英國。另外亦對埃及發出紅色外遊警示。



政府表示，由於歐洲的新型肺炎個案持續及迅速上升，決定對神根地區發出紅色外遊警示，包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士。



紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，避免前往。衞生署表示，下周二起由有關國家抵港人士，須接受強制家居檢疫。



另外，本港新增三宗歐遊紀錄的確診個案，本港確診個案增至一百三十四宗，新患者包括一名十六個月大男嬰，成本港最年輕患者，他與父母上月二十九日乘搭國泰CX250航班由英國倫敦返港，其父母日前已先後確診，患者前日被送往檢疫中心時有病徵。



16月嬰成最年輕確診者



醫管局總行政經理劉家獻指出，該男嬰有輕微發燒和流鼻水，情況十分穩定，正由兒科傳染病專家照料，院方為其處方必理痛，暫毋須服抗病毒藥物。他指醫管局中央傳染病委員會已就患上新冠肺炎的兒童發出臨牀指引，十二歲以下的病人會以支援性治療為主，盡量不用抗病毒藥物。



另外兩宗確診包括一名六十七歲男商人，上月二十七日至本月八日曾到英國，與無病徵的意大利人相處，其後乘坐CX250返港。另一名三十歲女子上月十日至本月五日曾先後到訪希臘、倫敦及法國巴黎，乘坐土航TK1828和TK70航班返港。一初步確診者為六十一歲男子，上月二十七日至本月十日曾到美國科羅拉多州探親，他乘坐全日空NH811航班經日本返港。



佛堂群組現死亡個案



再多一名確診者不治，為佛堂群組首宗死亡個案。劉家獻稱患者有高血壓及曾中風。他在太太確診後被送往東區醫院，上周五轉差，昨早心臟停頓離世；患者的肺片「非常花」，相信與新型冠狀病毒有關。