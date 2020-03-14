﻿美擬救市三指反彈 ﻿﻿港股過山車一額汗﻿

美國擬推出一系列救市措施，美股開市後，杜瓊斯指數升至二萬二千五百四十點，急升一千三百四十點，升幅達百分之六點三。納斯達克指數初段觸及七千六百五十一點，升幅達百分之六點二。標準普爾500指數最高報二千六百三十二點，升幅亦達百分之六。三大指數之後升幅略微收窄。
恒生指數低開一千七百八十九點，報二萬二千五百一十九點，見全日低位，下午走勢顯著波動，全日高低波幅逾一千六百六十點，收市重上二萬四千點以上，報二萬四千零三十二，跌二百七十六點，跌幅百分之一點一，成交額急升至二千零二十四億元。全星期計，恒指累積跌二千一百一十三點，跌幅百分之八。
藍籌股大部份下跌，主要經營貿易業務的申洲國際跌逾百分之六，報八十四點零五元，跌六元，是跌幅最大藍籌；海外擁有較多業務的股份捱沽，長和、電能實業及長江基建都跌超過百分之五，長和報五十五點四五元，電能報五十二點三元，長建報四十八點九五元。
人行降準釋放5500億
為應對疫情，多國央行加強量化寬鬆，中國人民銀行下周一實施定向降準，達到考核標準的銀行，定向降準零點五至一個百分點；符合條件的股份制商業銀行，則再額外定向降準一個百分點，預計合共釋放長期資金五千五百億元人民幣。