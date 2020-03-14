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全球迪士尼停業 尼泊爾禁征珠峰

2020-03-14 列印
　　全球新冠肺炎持續爆發，打擊旅遊業。多個美國主題樂園宣佈暫停開放，荷里活環球影城、加州迪士尼樂園及迪士尼加州冒險樂園，以及奧蘭多的迪士尼樂園，會在當地星期六開始關閉，全球六間迪士尼樂園均關閉。

　　美國確診個案增至逾一千六百宗，其中紐約州確診個案逾三百宗，其中紐約市單日病例增加一倍，至約百宗，紐約市長宣佈進入緊急狀態，禁止五百人以上的大型集會、關閉百老匯劇院至少一個月，以及暫停開放大都會博物館、大都會歌劇院等。

　　因應疫情蔓延，尼泊爾政府亦宣佈，取消即日起至四月三十日的攀登許可證，禁止任何人攀上珠穆朗瑪峰，以及暫停發放旅遊簽證。

　　法國衞生部公佈新增近六百宗確診病例至二千八百多宗，累計六十一人死亡。總統馬克龍發表全國電視講話，指在三月十六日起，無限期關閉所有幼兒園到大學的各級學校。

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