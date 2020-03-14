  • 2020年3月14日 星期六
  • 20º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎特朗普西班牙捷克口罩

日報新聞 > 港聞

馬尼拉封城 外傭僱主憂增風險

2020-03-14 列印
■部份僱主向外傭提出取消回鄉探親或改期的建議。
Previous Next

　　為防止新冠病毒傳播，菲律賓周日起封鎖馬尼拉大都會地區至下月十四日，將暫停大部份海陸空交通。有外傭僱主憂慮傭工返港會遇上障礙，甚至成為帶菌者，增加感染風險。

　　香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒對本報說，吸取菲律賓政府二月初擴大旅遊禁令的經驗後，本港部份僱主已延長外傭的合約期半年至一年，但在封城措施下，馬尼拉區內交通停頓，影響外傭前往機場的交通，一批新合約的外傭將會受到較大影響。

　　容太又指僱主憂慮外傭會否已在當地或香港感染病毒，萬一不幸染疫，對家中小孩或長者帶來風險。香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤則指，知悉部份僱主向外傭提出取消回鄉探親或改期的建議。菲律賓新冠病毒確診個案增至五十二宗，有五人死亡，更出現本土傳染個案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd