美研進入緊急狀態 加國總理夫人確診

路透社今晨引述消息人士稱，特朗普香港時間今晨三時召開記者會，宣佈國家進入緊急狀態。聯邦政府可據此引用《斯塔福德災難與緊急援助法》，向各州和地方政府提供災難資金和部署支援團隊。
另外，加拿大總理夫人索菲早前前往英國發表演說，其後回國，當地時間周三出現發燒等輕微病徵，接受檢測發現確診，目前情況良好，正接受隔離治療。當局表示，總理杜魯多健康良好，未有出現病徵，因此沒有接受測試，強調近日與杜魯多接觸的人，沒有感染風險。杜魯多將接受為期十四日的居家隔離，期間維持日常工作。此外，杜魯多夫婦三名子女目前亦沒有出現病徵。
巴西傳媒報道，巴西總統博爾索納羅則已進行檢測，結果呈陽性。其後，總統博爾索納羅及衞生部長進行fb直播，稱其病毒檢測證性為陰性。
不過，巴西總統的新聞秘書則確診，他周末曾跟隨巴西訪問團，在美國佛羅里達州海湖莊園，與特朗普及彭斯會面，期間三人一同用餐，並且合照，特朗普事後表示並不擔心。白宮則發表聲明指，特朗普和彭斯與該名新聞秘書「幾乎無接觸」，目前毋須進行檢測。
澳洲內政部長達頓亦感染病毒，他上周五曾與特朗普女兒伊萬卡及美國司法部長巴爾見面；周二到雪梨出席內閣會議，昨早有發燒及喉嚨痛等症狀，檢測後宣告確診。此外，位於紐約的聯合國總部出現首宗病例，患者是一名菲律賓女外交人員，她曾在大樓逗留半小時，十二人的菲律賓代表團須隔離。