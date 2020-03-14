美研進入緊急狀態 加國總理夫人確診

現在雖然這裏封關那裏封城，但封的都是人，貨物——也就是生活用品和食物，基本上還是照常運輸照常有供應的。 這天菲傭在街市看到有新鮮香椿，她認得這種春天才有的食材，馬上買了一把回家，做個香椿炒蛋，吃在嘴裏，立即就覺得春天來臨了。 上環的「同順興」，也到了不少上海蔬菜，小棠菜、馬蘭頭、草頭、小菠菜等，又新鮮又好，一方水土養一方菜，即使同樣是菠菜，上海菠菜形狀秀氣，菜綠根紅，號稱「紅嘴綠鸚鵡」，特別鮮嫩可口，還有「季節供應」的新鮮蠶豆，也是早春的時鮮貨。上海人吃蠶豆大致上只有一種做法，就是用葱油炒。每年到了這個時候，蠶豆上市，許多人家的飯桌上都有一碗又糯又香的葱油蠶豆。我小時候有一...

2020-03-14