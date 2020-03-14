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內地八宗新病例 再多七人不治

2020-03-14 列印
■趙立堅前晚在Twitter發文，指或是美軍將新型冠狀病毒帶到武漢。
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　　內地新增八宗新型肺炎確診病例，當中五宗來自武漢，三宗為輸入個案，上海及北京分別錄得兩宗及一宗。另外再多七人不治，六人來自武漢，一人來自山東。內地共計有八萬零八百一十三人確診，三千一百七十六人不治，逾六萬四千人康復出院。

　　中國外交部新聞司副司長、發言人趙立堅前晚在Twitter發文，指或是美軍將新型冠狀病毒帶到武漢，要求美國要透明並公開數據，並批評美國欠中國一個解釋。

　　外交部另一名發言人耿爽在昨日的例行記者會上表示，中方注意到個別美國政府高官和國會議員，借此發表種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國，對此表示堅決反對。中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見。

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