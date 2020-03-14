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留英港生疑染疫 未獲檢測只隔離

2020-03-14 列印
　　立法會議員葛珮帆表示，接獲一名在港母親求助，指其兒子於倫敦留學，在個多星期前出現新冠肺炎病徵，但當局只為確診者的密切接觸者進行病毒測試，故事主只能在家中隔離。她稱事主同居女友的老師其後確診，女友亦出現病徵，但私家診所因涉新冠肺炎確診個案，拒絕他們求診，致電當地專線求助亦未獲回覆。

　　葛指兩人情況每況愈下，現已出現暈眩及肚瀉。入境處已與事主及其母親聯絡，並在事主同意下，要求中國駐英大使館提供協助。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，不少留學生或在未來一周返港，若不馬上實施強制檢疫，本港可能錄得大量輸入個案。

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