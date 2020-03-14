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薩凡納結束港分校 交還歷史建築校

2020-03-14 列印
　　薩凡納藝術設計大學昨宣佈六月起關閉香港分校，仍然在該校就讀的學生或須赴美，轉到其他分校繼續學業，或繼續網上學習。薩凡納藝術設計大學獲政府批出古蹟前北九龍裁判法院作校舍，運作已十年，校舍與政府的租約今年夏季到期，校方會將校舍歸還發展局。

　　大學在網頁稱以學生安全、學術質素為先，香港分校因應新冠肺炎疫情，改以網上形式授課，近月經審慎考慮，持續至六月一日後結束。

　　政府發言人說得悉大學已通知所有受影響學生及家長，並制定方案。政府將於八月一日起按租約條款接管該幢歷史建築，確保建築物妥善交還，再納入第六期活化歷史建築夥伴計劃。

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