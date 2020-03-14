薩凡納結束港分校 交還歷史建築校

大學在網頁稱以學生安全、學術質素為先，香港分校因應新冠肺炎疫情，改以網上形式授課，近月經審慎考慮，持續至六月一日後結束。
政府發言人說得悉大學已通知所有受影響學生及家長，並制定方案。政府將於八月一日起按租約條款接管該幢歷史建築，確保建築物妥善交還，再納入第六期活化歷史建築夥伴計劃。
新冠肺炎陰霾籠罩國際體壇。英超周四傳出多宗球員疑患上新冠肺炎，賽會仍宣佈本周聯賽如常進行，直至阿仙奴領隊阿迪達和車路士翼鋒赫臣奧杜爾確診後，才宣佈取消今晚阿仙奴作客白禮頓一仗，並舉行危機會議，決定休戰...
2020-03-14
國務院福建省泉州市欣佳酒店倒塌事故調查組表示，據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題。 事故調查組說，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大...
2020-03-14
世界衞生組織於三月十一日正式宣佈新冠狀病毒大流行。早前已有健康專家指，防疫的主要方法之一是避免與人握手或親吻。這個對很多西方的禮儀而言是一大考驗，很多名人都因「慣性動作」而鬧烏龍，包括英國皇儲查理斯王...
2020-03-14
北角慧雲峯鄰近港鐵鰂魚涌站，今次精選該廈四房單位，面積1376方呎，四房兩套設計，業主曾斥資約150萬裝修全屋，裝潢以淺色為主，裝有落地大鏡子，增強視覺空間，從露台外望，為北角對出一帶海景，可遠眺啟德...
2020-03-14
中國人民銀行決定於3月16日（下周一）實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行，定向降準0.5至1個百分點，釋放長期資金5500億元人民幣。除此之外，亦對符合條件的股份制商業銀行，再額外定向降準1個...
2020-03-14
自費歷克去年十一月執教拜仁慕尼黑後，鋒將湯馬士梅拿馬上大爆發，場均貢獻一球。此子未有自滿，揚言會繼續發揮殺手本色，今晚德甲在嚴峻疫情之下造訪閉門作賽的柏林聯，有力領軍奏捷續居榜首，直取讓球主客和讓兩球「客勝」！ （Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨1:30直播） 湯馬士梅拿近年狀態下滑，今季在前帥尼高高華麾下各賽事上陣十六場僅錄得兩入球和六次助攻。不過費歷克去年十一月接任後，此子表現馬上好轉，不同賽事廿一場共貢獻八個入球和十三次助攻，場均直接及間接貢獻一球。費歷克更指其大公無私的態度是榜樣︰「我為擁有這名球員而高興，他總是以團隊利益為先。球會羅致新援的時候...
2020-03-14
相隔四年，Canon推出全新全片幅數碼單反旗艦EOS-1D X Mark III，連拍、追焦、成像到無線傳相更專業之餘，還可以攝錄5.5K/60p 12bit RAW影片，影拍實力同步飆升，完全滿足現...
2020-03-14
上月中，40歲嘅楊怡喺社交網貼出超聲波照公佈懷孕，預產為今年5月。老婆粗身大細，喺疫情肆虐下開工拍劇嘅準老竇羅仲謙坦承壓力好大，驚青到變咗緊張大師，要女助手帶齊抗疫裝備、私家碗筷、暖水壺「侍候」，謙謙...
2020-03-14
現在雖然這裏封關那裏封城，但封的都是人，貨物——也就是生活用品和食物，基本上還是照常運輸照常有供應的。 這天菲傭在街市看到有新鮮香椿，她認得這種春天才有的食材，馬上買了一把回家，做個香椿炒蛋，吃在嘴裏，立即就覺得春天來臨了。 上環的「同順興」，也到了不少上海蔬菜，小棠菜、馬蘭頭、草頭、小菠菜等，又新鮮又好，一方水土養一方菜，即使同樣是菠菜，上海菠菜形狀秀氣，菜綠根紅，號稱「紅嘴綠鸚鵡」，特別鮮嫩可口，還有「季節供應」的新鮮蠶豆，也是早春的時鮮貨。上海人吃蠶豆大致上只有一種做法，就是用葱油炒。每年到了這個時候，蠶豆上市，許多人家的飯桌上都有一碗又糯又香的葱油蠶豆。我小時候有一...
2020-03-14
今日十場沙田賽事編為八草兩泥。芸芸騎練中找捧場對象，騎師要留意莫雷拉，皆因季內策泥戰新勝馬的成績好。練馬師就宜聚焦文家良，其新近上名馬接戰表現可靠也。 先講雷神，原來今季的新勝泥戰馬，翌仗在其胯下捲土重來，表現極其可靠，上名率竟高達八成八。是日第五場由蘇偉賢訓練的「為食格格」，就不止是新勝泥賽般簡單，而是接連兩仗都贏泥地一六五○米，兼且愈贏愈易，觀乎上仗勝來兵不血刃，今午增程跑泥地千八米，可期威力更大，要爭泥戰三連勝佳績，有望手到拿來。 文家良方面，季內其新近上名馬，翌仗續入三甲的成功率達五成四，同樣可取。第三場「都柏名駒」上仗初跑田草一千米，即能後追取得季軍，表現...
2020-03-14