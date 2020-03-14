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UNICEF助基層劏房戶抗疫

2020-03-14 列印
　　聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）昨推出「童你抗疫」衞生行動，增強一萬戶居於劏房之基層家庭的抗疫能力，安排專業團隊在家居噴灑消毒自潔塗層，於逾二十間合作的便利店分發兒童及成人口罩和個人及家居衞生用品。

　　有見若本港下月中復課，預計兒童口罩需求大增，恒基兆業地產集團主席李家誠透過以家族捐款成立的恒基兆業「抗疫基金」，向UNICEF HK捐款購買一百萬個兒童口罩，以分發給有需要的兒童。

　　UNICEF HK主席陳晴指基層兒童和家庭資源不足，暴露於極大的風險之中。感謝各界群策群力，支持衞生行動，惠及社會上最有需要的一群。

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