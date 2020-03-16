﻿新增七確診均涉外遊 港府發「紅警」隔離英美入境者

病毒由境外入侵的威脅愈趨嚴重。本港昨天新增七宗確診，均有外遊史，患者分別曾往北海道及法國滑雪、歐洲自駕遊、出行美加等。為防止病毒傳入，港府昨晚向英國、美國及愛爾蘭發出紅色外遊警示，由周四（十九日）零時起，所有抵港前十四日曾到訪英國、美國、愛爾蘭與埃及者，須接受家居強制檢疫。



鑑於英國、美國及愛爾蘭的新冠病毒個案數字持續及迅速上升，港府昨晚向以上三國發出紅色外遊警示，呼籲如非必要，避免前往。衞生署表示，周四（十九日）零時起，所有於抵港前十四日曾到英國、美國、愛爾蘭或埃及的人士，須接受家居強制檢疫。早前對韓國、伊朗、日本北海道及歐洲神根地區入境人士的檢疫措施維持不變。



周四零時起實施



本港確診增至一百四十八宗，新確診者包括一名三十五歲本地男子，他家住粉嶺華明邨禮明樓，上月二十六日至本月十一日到北海道滑雪，期間曾陪腳部受傷的朋友往當地診所求醫。他上周三乘搭國泰CX561航班從大阪返港，同日發病，之後曾往朋友居所，其餘時間留家，前日因發燒到北區醫院求診。



此外，一名二十九歲外籍男子本月五至十二日曾到德國並駕車到奧地利，期間沒有戴口罩下與朋友聊天，該朋友及後在德國確診。患者上周三起發病，翌日乘搭漢莎LH796商務艙，上周五抵港，入住灣仔灣景國際酒店，無使用其他設施，前日留醫律敦治醫院，昨天確診。



另兩宗個案涉一對朋友，分別為三十七歲及三十九歲法國籍男子，家住西貢白沙灣及東區，潛伏期間主要在法國梅里貝勒滑雪，上周五乘搭CX260從巴黎返港。三十七歲男子上周二發病，前日到將軍澳醫院求醫。三十九歲男子上周五發病，他日前到瑪麗醫院求醫，昨天確診。



兩宗確診個案涉及一對外籍夫婦，包括六十一歲妻子及五十八歲丈夫，家住山頂加列山道六十五號嘉麗園。二人上月五日至本月九日曾先後到訪加拿大多倫多、美國紐約及波士頓，上周二乘搭CX811從波士頓抵港。



城巴車長染疫 曾駕90 96 98號線



第七宗個案涉及一名三十二歲城巴司機，他居於薄扶林華富（二）邨華昌樓。他上月二十四日至本月二日參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後本月三至九日與朋友到訪英國及西班牙，上周二返抵香港。他上周六開始發燒，並向私家醫生求診，昨日到瑪麗醫院求醫並確診。城巴稱，接獲當局通知證實該司機確診，他上周三至上周五有上班，當值期間一直配戴口罩，曾駕駛下午更的90、96及98號線。



大埔富亨邨亨泰樓疑爆發關聯個案。衛生防護中心稱，未能確定亨泰樓的病毒傳播途徑，衛生署已派員在兩伙確診者單位採集環境樣本作化驗，若環境樣本驗出對病毒呈陽性反應，就指向病毒是經由糞渠傳播。



此外，獅子山集團及澳獅環球發出公告，指公司執行董事劉竹堅本月十三日確診新冠病毒，北角的總部已進行徹底的清潔及消毒。