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﻿北京「封關」　抵埗須自費隔離14天

2020-03-16 列印
■入境人士抵京後須申報健康及檢測體溫，然後被送往中國國際展覽中心再量度體溫。美聯社
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　　內地疫情持續緩和，境外輸入個案超越內地確診數字。北京市政府宣佈，由今日凌晨起，所有入境人士須接受十四天隔離觀察，特殊情況可以居家觀察，費用自理。

　　北京市人民政府副秘書長陳蓓說，境外輸入成為疫情防控重點，今日起所有入境北京的人員，須轉送至集中觀察點，進行十四天隔離觀察，如有特殊情況，經評估後，才可進行居家觀察；隔離觀察期間，費用自理。若發現有虛報或隱瞞病情而造成疫情傳播的人，將依法追究責任，並納入信用體系。

　　內地過去一日新增二十宗新冠病毒確診病例，包括湖北四宗本地感染，及十六宗境外輸入個案。湖北省多個城市陸續恢復交通和生產，包括襄陽、黃岡、宜昌、荊州和恩施等。襄陽市客運班線昨日恢復開通後，今日起全面復工，是湖北首個恢復正常運作的城市。
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