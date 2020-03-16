「山寨」新冠測試劑兜售無王管

疫情嚴峻下，市面紛紛推出各類防疫或抗疫產品，惟部分效果存疑兼零規管，市民難獲保障！本報近日發現，有診所、醫學美容公司和網店出售來歷不明、疑山寨貨的新冠肺炎快速測試劑，聲稱自行滴血檢驗，十分鐘即有準確結果，但有醫生指出，感染僅數天人士進行測試，可能出現「假陰性」結果，隨時害己害人；衛生署指醫療儀器銷售欠規管，正制訂相關法例，市民若有病徵應即求診，切勿自行測試延誤治療。



市面銷售的新冠肺炎測試劑，其實是測試是否存在有關病毒的抗體，原理是當人體受到外來病毒入侵，其中一個免疫保護反應是製造免疫球蛋白（Ig），肝臟通常在患病第五至七天開始產生IgM抗體，約兩至三周後體內IgM減少，淋巴細胞會產生大量IgG抗體，當體內IgM消失、只剩下IgG，代表已康復，有關測試劑於是利用此原理，以血液檢驗人體內是否有新冠肺炎病毒的IgG及IgM抗體，從而證明有否「中招」。



醫生：認受性安全性成疑



記者在網上搜尋發現，多家診所、公司和網店均有售測試劑，同樣標榜可在家自行檢驗，只須抽數滴血放在試劑上，十分鐘即有結果，準確度極高，記者致電位於尖沙嘴的醫學美容公司了解，職員稱測試劑來自內地廠家，每套售價四百九十九元，準確度達百分之八十三點六五，並附有示範影片，但拒絕回應內地生產商地址和有否國際認證，疑是山寨貨，記者隨後通過銀行付款購買及登門領取。



感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，相信該類測試的原理是經由血清測試免疫系統反應，初步檢測有否感染病毒，但結果可能存在差異，如患者在感染初期測試，「例如頭五日」，或是缺乏免疫力人士、正服食抗排斥藥物的長期病患者等，IgM可能較遲產生，故此未必能檢測到，從而得出「假陰性」結果。曾祈殷醫生表示，必須配合深喉唾液或咽喉分泌物等核酸測試作後續跟進，才有較高的準繩度及敏感度，「做齊血液測試、肺部X光檢查及PCR測試才比較穩妥。」



曾醫生續稱，有關測試劑的認受性及安全性也成疑，特別是沒有標示來歷的產品，可能未獲歐盟或內地CFDa認證，即使有認證，到港後亦應經過測試核實，因此不鼓勵市民購買自行檢測。