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澳洲封關 入境須隔離14日

2020-03-16 列印
　　為防疫情爆發，澳洲政府宣佈當地時間周日午夜起，所有入境者須自我隔離十四日，又不排除「封城」的可能性。本地數間大型旅行社，包括康泰、縱橫遊和新華旅遊均決定取消澳洲旅行團至下月中。

　　澳洲總理莫里森宣佈，由周日午夜起，所有乘搭國際航班抵達澳洲的人士，必須自我隔離十四天，並禁止所有曾去過其他外國港口的郵輪進入澳洲，為期三十天，以降低新冠病毒在澳洲爆發的風險。他亦不排除會封鎖部份國內部份區域。

　　澳洲至今有超過二百六十九宗確診個案，三人死亡。莫里森稱，有相當多的新個案是從美國輸入。

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