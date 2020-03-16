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日禁加價轉售口罩圖利

2020-03-16 列印
　　全球口罩短缺，日本政府為了禁止在零售店買口罩再以高價轉賣的行為，本月十日修改《國民生活穩定緊急措施法》的政令，昨日起實施新規定，限制購入後加價銷售給第三方的做法，違反者將處一年以下的徒刑或一百萬日圓（約七萬二千港元）以下的罰款，或兩項並處。

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