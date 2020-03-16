日禁加價轉售口罩圖利
新增七確診均涉外遊 港府發「紅警」隔離英美入境者
病毒由境外入侵的威脅愈趨嚴重。本港昨天新增七宗確診，均有外遊史，患者分別曾往北海道及法國滑雪、歐洲自駕遊、出行美加等。為防止病毒傳入，港府昨晚向英國、美國及愛爾蘭發出紅色外遊警示，由周四（十九日）零時...
2020-03-16
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泉州酒店倒塌事故 涉違規改造等問題
國務院福建省泉州市欣佳酒店倒塌事故調查組表示，據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題。 事故調查組說，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大...
2020-03-14
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東京「櫻王」史上最早開花
日本東京靖國神社的幾株「櫻王」染井吉野櫻上周六下午經日本氣象廳觀察，確認樹上已開了五朵以上的櫻花，宣佈東京櫻花開了，創觀測史上最早開花紀錄。其實暖化不但影響日本，早於上周一台灣就傳出，阿里山的「櫻王」...
2020-03-16
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慧雲峯享郵輪碼頭海景
北角慧雲峯鄰近港鐵鰂魚涌站，今次精選該廈四房單位，面積1376方呎，四房兩套設計，業主曾斥資約150萬裝修全屋，裝潢以淺色為主，裝有落地大鏡子，增強視覺空間，從露台外望，為北角對出一帶海景，可遠眺啟德...
2020-03-14
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全球積極救市 勢承外圍高開 恒指叩二萬五難言見底
新冠肺炎疫情引發全球股災，港股上周最多急瀉3627點，但隨著各國抗疫或救市方案出爐，港股由低位急彈1500點。證券界人士認為，上周恒指跌得太多，今日勢承接外圍高開，並有望在本周現技術性反彈，挑戰二萬五...
2020-03-16
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美斯占士疫戰得福 贏了天倫樂
病毒無情，家庭有愛。雖然新冠肺炎肆虐全球，不少賽事和訓練被迫取消，但艱難時刻反讓運動員獨自操練時，有更多時間享天倫之樂。巴塞隆拿王牌美斯周六便上載跟兒子的合照至社交平台，NBA球星勒邦占士更帶兩兒到湖人訓練場一起練習。 新冠肺炎疫情嚴峻，足球歐洲五聯賽和歐戰全部暫停，西班牙早前更宣佈全國進入緊急狀態。巴塞隆拿已停止操練等所有活動，美斯只得留在家中獨自操練，難得保持樂觀指因禍得福，有更多時間跟家人共聚。 這名阿根廷球星周六在社交網絡發佈跟兒子堤亞高和馬迪奧的合照，直言現有更多時間跟家人一起：「這是一個特別的時刻，我們應該負上責任，聽從政府和專家建議留在家中，因為一旦你在外面感...
2020-03-16
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Galaxy S20 Ultra 百倍Zoom力拍片王
5G網絡下月開通，Samsung率先帶來5G旗艦Galaxy S20系列，當中S20 Ultra不但擁有6.9吋120Hz巨芒，更裝上108MP主鏡及具100倍Zoom的遠攝，加上8K拍片，影拍同步邁...
2020-03-16
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蘇永康搵「大四喜」幫手撲口罩 許志安靜雞雞 出關派防疫物資
蘇永康日前為慈善機構「榕光社」派發口罩和飯盒，從他放上社交網站的片段所見，閉關近一年的許志安原來亦有同行，但安仔相當低調，看到攝錄時專登靠邊站，主力負責在旁邊打點。而安仔的太太鄭秀文（Sammi）近日...
2020-03-16
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慧眼看世界——真正的盟友
新型冠狀病毒肺炎全球爆發，中國經歷一個多月大規模關城，嘗盡世態炎涼。 原以為俄羅斯和北韓是知己密友，誰知俄羅斯最早對中國封關，當局更以高科技監控在那裏生活的中國公民，惹來中國駐俄羅斯大使抗議。至於北韓更強硬，中國人民經過鴨綠江都有機會被槍擊。中國與這兩個「好朋友」一直在國際社會互相扶持，可是發生疫症後，卻最先對中國封關。直到現在，兩國的新冠病毒確診個案也不多，這是因為她們最掌握中國疫情的發展，還是另有其他原因，疫情過後自有分曉。按此邏輯推斷，當北韓解除封關之日，就是疫情真正過去之時。 中國的新盟友沒有俄羅斯和北韓的「心眼」，卻被疫情嚴重打擊。相當依靠中國的友伴如南韓、意大利...
2020-03-16
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飛霸龍再爭豐功
史卓豐剛周六策騎「精算閃擊」贏得個人今季第二十二場頭馬，成績穩步上揚。周三跑馬地夜賽，其六匹座騎的實力不弱，有望為他續添進帳，他亦坦言自己要趁手風回順時，全力數胡，今戰則比較看好「飛霸龍」和「精進百樂...
2020-03-16
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