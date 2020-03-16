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C朗兩酒店改作抗疫醫院

2020-03-16 列印
　　效力意甲球隊祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度，眼見疫情惡化和隊友魯加尼染疫，決定將旗下兩間位於葡萄牙的酒店「CR7酒店」，暫時改為抗疫醫院，免收病人醫療費外，更包攬醫護人員的薪酬，被網民大讚是抗疫英雄。C朗在社交平台發文：「保護人類生命是凌駕於任何利益之上。」

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