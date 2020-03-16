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聶德權盼月內再派包機 接回滯留湖北港人

2020-03-16 列印
　　政制及內地事務局局長聶德權昨表示，現時仍有三千四百多名港人滯留湖北，遍佈三十七個城市，希望本月內能派出第二批包機，預計最多能送回五百至六百人。他指包機仍按分批及緩急先後原則，尤其是照顧長期病患、長者和小孩。今次仍以武漢市機場作為中心點，大部份人離武漢市的車程較遠，挑戰性更大。

　　另外，九月立法會選舉能否如期進行，他指選舉準備工作已開始，會小心評估風險作判斷。

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