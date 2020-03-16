聶德權盼月內再派包機 接回滯留湖北港人

病毒無情，家庭有愛。雖然新冠肺炎肆虐全球，不少賽事和訓練被迫取消，但艱難時刻反讓運動員獨自操練時，有更多時間享天倫之樂。巴塞隆拿王牌美斯周六便上載跟兒子的合照至社交平台，NBA球星勒邦占士更帶兩兒到湖人訓練場一起練習。 新冠肺炎疫情嚴峻，足球歐洲五聯賽和歐戰全部暫停，西班牙早前更宣佈全國進入緊急狀態。巴塞隆拿已停止操練等所有活動，美斯只得留在家中獨自操練，難得保持樂觀指因禍得福，有更多時間跟家人共聚。 這名阿根廷球星周六在社交網絡發佈跟兒子堤亞高和馬迪奧的合照，直言現有更多時間跟家人一起：「這是一個特別的時刻，我們應該負上責任，聽從政府和專家建議留在家中，因為一旦你在外面感...

2020-03-16