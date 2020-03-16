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機場二月客運量跌68% 料三月將持續下降

2020-03-16 列印
　　機管局昨公佈機場二月的航空交通數字，機場客運量及飛機起降量分別為一百九十萬人次及一萬八千零五架次，分別按年減少百分之六十八及約百分之四十四點五。

　　一月份及二月份的客運量合併數字下挫，主要是由於訪港旅客量同比銳減百分之六十三所致。由於爆發新冠病毒疫情使旅遊需求疲弱，二月份的旅客量尤其受到影響，往來中國內地及東南亞的客運量錄得顯著減幅，隨着多家航空公司取消航班，多個國家或地區實施出入境限制，預期三月份的航空交通量將持續向下。

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