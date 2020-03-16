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積金兩月人均蝕7730元

2020-03-16 列印
　　環球股市動盪，勞工顧問委員會僱員代表鄧家彪昨引述分析指，截至今年二月底，每名僱員或自僱人士的強積金，較去年十二月底蝕七千七百三十元。他以每年百分之三通脹衡量強積金基金回報，發現約五百個基金中，只有一百七十四個基金在過去一年能平均獲得超過這水平回報，建議設機制，即每年有不少於百分之三回報。

財爺：料失業率創九年新高

　　另外，財政司司長陳茂波昨在網誌表示，預期失業率將加速惡化，「重災區」是飲食、零售、酒店住宿等行業，預料本周公佈的最新失業率將攀升至約九年來最高水平。

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