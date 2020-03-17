﻿公屋業主偕女友外遊確診 累私人司機 一車三人一鑊熟

疫情簡報會揭發僱主外遊中招疑感染司機。一名任職粉嶺華明邨業主的私人司機，僱主偕女友外遊不適入院，他憂慮僱主中招，他亦成為密切接觸者，故不敢回家，留宿私家車內兩晚；最終僱主確診，司機亦染疫。另外，有七人外遊回港後確診，當中一人是東區醫院的內科女醫生。



本港昨天新增九宗確診，累計一百五十七宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入個案大增，可說是「第二波爆發」，她再呼籲港人應避免外遊。



新增九個案 第二波爆發



其中一名新增男患者五十八歲，他是前日確診、居於華明邨禮明樓單位三十五歲男子的私人司機。該司機居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣，最近無外遊，他上周三（十一日）接載僱主的女友返回大圍曉翠山莊十座的住所，再接載僱主返回華明邨，並在僱主的單位中逗留約兩小時。



染病外籍漢 恐回教場所播毒



司機上周四（十二日）接載僱主到女友大圍住所取文件，再折返華明邨，同樣在公屋內逗留兩三小時，其後到樓下快餐店麥當勞，並駕車到新蒲崗商場MIKIKI的停車場為車充電。其僱主不適入院，司機擔心受感染，故他上周五及周六（十三至十四日）留宿車內，叫外賣膳食，沒有回家，他最後亦確診，妻子及女兒出現病徵。男僱主日前確診，其女友昨日亦確診，兩人上月底至本月十一日周往北海道滑雪，她上周五亦曾回長沙灣永康街五十五號金百盛中心上班。



另外，一名三十歲外籍男子染疫，他上月曾到西非多哥及杜拜，上周日（八日）咳嗽，上周二（十日）乘搭阿聯酋航空EK380航班從杜拜來港，入住重慶大廈四季陽光國際酒店。他上周五（十三日）曾到尖沙咀回教場所，估計是清真寺，逗留十五分鐘祈禱，並到長沙灣買電器，昨日到醫院求診。



一名三十七歲男子上月底至本月中到荷蘭公幹，出席展覽，據悉同場有人確診。他本月中發燒，前日乘搭國泰CX270航班返港，到尖沙咀唯港薈酒店登記入住，隨即到油麻地門診求醫。



另一名七十三歲男子，居於屯門海典軒一座，與妻子本月初至月中曾參加美麗華旅遊的二十人埃及團，去過開羅、紅海、遊金字塔及船河。患者上周五（十三日）頭痛，當天乘坐埃及航空MS960航班經曼谷返港，坐E33號巴士回家。他前日曾到鳳城酒樓飲茶。其妻及兩名團友亦不適入院，目前測試呈陰性。



有兩宗個案曾分別到奧地利滑雪，包括一名五十九歲男士，他上中月至月底在瑞士，本月六日往奧地利滑雪，上周一（九日）發病，上周四（十二日）返港，入住金鐘香格里拉酒店。患者上周五（十三日）到灣仔合和中心上班，前晚與朋友在金鐘香港JW萬豪酒店食飯時不適，由救護車送院。



東院女醫生加國滑雪後病發



一名四十二歲女子本月七至十四日先後到訪英國倫敦、德國及奧地利，並在奧地利與朋友滑雪，上周六（十四日）乘搭英航BA0027航班返港。患者上周三（十一日）發病。



兩宗相連個案為朋友關係，包括一名四十二歲女子及一名四十一歲、東區醫院內科女醫生，兩人本月七至十四日一同到加拿大溫哥華滑雪，前日乘國泰CX837航班返港。四十二歲女子住在大埔逸瓏灣，本月二日至三日到觀塘海濱道Harbour Square上班。該內科女醫生現時有低燒，肺片亦有花，返港後沒上班。



