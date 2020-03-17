﻿返港同機客染疫曹星如自我隔離

該二十六歲韓籍女患者於一月三十日隨葡萄牙籍男友前往波圖探親，及至三月十三日由波圖經杜拜乘搭EK380抵港，翌日凌晨經港珠澳大橋返回澳門後，經檢測後證實感染新冠肺炎。
該女子座位為31J，與曹星如座位相隔一段距離。據悉，曹星如及香港拳擊隊各成員正進行隔離十四日。
疫情簡報會揭發僱主外遊中招疑感染司機。一名任職粉嶺華明邨業主的私人司機，僱主偕女友外遊不適入院，他憂慮僱主中招，他亦成為密切接觸者，故不敢回家，留宿私家車內兩晚；最終僱主確診，司機亦染疫。另外，有七人...
2020-03-17
國務院福建省泉州市欣佳酒店倒塌事故調查組表示，據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題。 事故調查組說，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大...
2020-03-14
世界各地相繼爆發疫情，各地政府都限制口罩出口，一罩難求。不過據韓聯社報道引述南韓科學技術院（KAIST）昨日表示，研究團隊開發出洗滌後仍保持九成四過濾功能的納米纖維材料。 報道指，KAIST昨日表示，...
2020-03-17
矗立於大坑道的上林，依山興建，除標準分層戶外，更有少量複式戶，將豪宅氣派提升至另一層次。市場現正有一個複式單位放盤，露台俯瞰整個大坑，以至招牌維港煙花海景，也可盡收眼底。 由置地發展的上林，於...
2020-03-17
美聯儲局再突襲減息達一厘，重臨零息時代，並重啟量化寬鬆。救經濟心切帶來反效果，環球恐慌情緒再驟升，投資者相繼掟貨，昨晚美股三大指數一周內第三度觸發熔斷機制，杜指早段最多勁插近2800點。恒指期貨夜市一...
2020-03-17
西甲賽會主席泰巴斯周日表示，原本暫停兩周的聯賽很難恢復，今季餘下十一輪大有機會取消，提早完結球季。若果就此結束，整個西甲將會損失逾六億歐羅（約五十二億港元），但巴塞隆拿成為贏家，皆因只要不是取消成績，無論以首循環或目前戰績計算，他們都成為冠軍。 上周四西甲賽會宣佈即時暫停聯賽兩周，按時間表將於四月首周復賽。然而，華倫西亞周日有三名球員確診新冠肺炎，而且西班牙國內同日新增逾二千宗個案，總感染人數高達七千七百九十八宗，故泰巴斯坦言聯賽重開機會渺茫：「過去一周我不停跟歐盟及西甲各球會主席透過視像會議，商談目前情況。我會繼續和意甲及德甲方面溝通，未來一周將會是關鍵期，我們正評估提早...
2020-03-17
西班牙巴塞隆拿（Barcelona），除以足球及高第的鬼斧神工建築馳名，美食也是同樣精采，早前特意走訪當地兩家百年美食老店，細味典雅氛圍之餘，更分別嚐到美味的三文治及地道糕點與糖果的滋味，值得疫情過後...
2020-03-17
47歲的古巨基（基仔）於2014年與拍拖多年的太太Lorraine在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，想不到做爸爸一事亦同樣貫徹神秘感，前日爆出他與太太已誕下可愛的B仔，基仔夫婦同樣喜愛小朋友，加上二人圈中...
2020-03-17
近日由外地傳入的新冠肺炎個案大增，當局形容本地出現了「第二波疫情」，如何遏止病毒犯境，關鍵在於及早找出入境者是否染病，但棘手之處，在於病毒有潛伏期，即使受感染者本人覺得不適，卻未發病，未必會在入境時如實申報。港府需要向所有入境者提出更大的警示，而律政司亦要盡快對存心隱瞞者提控。 現在絕大部份從外地入境的人士，不論是否香港永久居民，都要接受十四天家居隔離。若入境者自覺身體不適，有人出於僥倖心理，隨便填寫申報表，亦有人不想被拒入境，故意隱瞞自己的身體狀況。有傳染病學專家向港府建議，要在健康申報表上列明罰則，讓入境者清楚若不如實申報，會有法律後果。 在列明罰則之外，還要重點說明個...
2020-03-17
莫雷拉於上周六只贏出「至尊高陞」，其餘多匹座騎俱屈居位置，已被潘頓追近至僅相差四W。明晚跑馬地夜賽，莫雷拉又手握重兵，當然想連場交出好成績補數。昨晨他收操時透露，一對蔡廄馬「勝利紅星」和「鄉村瑰寶」均是有備而臨並路合，機會秤先。 「勝利紅星」近期轉跑谷草千二的表現開始進步，上周三在莫雷拉胯下後上跑第二，明晚匆匆再戰同程，莫雷拉分析︰「『勝利紅星』現只三歲且出賽經驗少，上場臨場稍有脾氣，要我一直安撫，但陣上表現明顯進步，只不敵班底較高的『電子大師』腳下，可謂敗不足辱，今次既續有合適的路程報名，匆出合理，希望牠吸收過上周經驗，今次能夠交出更好成績，順利贏回一場頭馬。」 「鄉村瑰...
2020-03-17