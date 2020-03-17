  • 2020年3月17日 星期二
  • 20º
  • 76%
熱門： 新冠肺炎紅色外遊警示封關旅行團口罩

日報新聞 > 港聞

﻿返港同機客染疫曹星如自我隔離

2020-03-17 列印
﻿返港同機客染疫曹星如自我隔離
Previous Next

　　亞太區奧運拳擊資格賽上周在約旦落幕，有「神奇小子」之稱的曹星如在內的香港拳擊隊，上周五晚乘搭航班由杜拜轉機回港。澳門當局凌晨公佈，該航班的一名南韓女子確診感染新冠肺炎，當日同機的曹星如返港後正自我隔離。

　　該二十六歲韓籍女患者於一月三十日隨葡萄牙籍男友前往波圖探親，及至三月十三日由波圖經杜拜乘搭EK380抵港，翌日凌晨經港珠澳大橋返回澳門後，經檢測後證實感染新冠肺炎。

　　該女子座位為31J，與曹星如座位相隔一段距離。據悉，曹星如及香港拳擊隊各成員正進行隔離十四日。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd