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國際確診人數超越中國

2020-03-17 列印
　　全球新冠肺炎病例昨天突破十六萬宗，逾六千人死亡。中國以外累計確診逾八萬六千宗，首度超越中國的八萬零八百多宗。

　　美國及澳洲超市均出現民眾搶購廁紙、洗手液等衞生用品，近日連麵食及米飯亦被一掃而空。美國總統特朗普強調，糧食供應充足，呼籲民眾不用「盲搶」。而澳洲總理莫里森亦作同類呼籲。

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