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歐洲湧返港避疫　最少28不適送院

2020-03-17 列印
　　歐美疫情惡化，港府向愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示，本周四凌晨起，由上述國家和埃及抵港人士，不論是否香港居民都要接受家居強制檢疫。有不少留學生為安全起見從倫敦回港，出現回港潮。消防處昨日接獲多宗旅客不適報告，下午出大量救護車到機場戒備，消息指，昨晚最少有二十八名從歐洲抵港人士不適，分別送往瑪嘉烈、仁濟及明愛三間醫院。

　　國泰航空表示，將恢復本周三至周五每日由倫敦希思路出發回港的CX256航班，連同早前宣佈恢復的班次，本周共增加九班由倫敦希思路回港的航班，讓香港留學生和市民盡快回港。國泰航空網站顯示，若預訂周五由倫敦回港，經濟艙單程機票連稅售四萬三千多港元，漲價不少。

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