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埃及團男患者危殆須插喉

2020-03-17 列印
　　上月底新華旅遊埃及旅行團九人全部確診新冠肺炎，首名五十九歲確診男患者昨日情況突然惡化，醫管局總行政經理庾慧玲表示，病人昨早出現缺氧，吸氧氣後未見改善，肺部更花，目前須插喉，情況危殆，在深切治療部留醫。截至今晨零時，內地昨日新增五十一宗確診，累計確診宗數八萬一千零九十九宗；死亡個案增加十四宗，累計三千二百一十八宗。
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