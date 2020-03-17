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二月訪港客降96%慘過沙士

2020-03-17 列印
　　香港旅遊發展局昨日公佈，二月訪港旅客數字跌至十九點九萬人次，按年下跌超過百分之九十六，僅及二○○三年沙士時期最差月份的一半。旅發局指，二月八日特區政府實施大幅關閉入境口岸後，訪港旅客跌至每日約三千三百人次，當中約八成非內地旅客，預計三月份的數字進一步減少。

  旅發局總幹事程鼎一表示，業界受到巨大衝擊，因此旅發局將推出支援措施，包括投入四億元重設景點推廣配對基金，並增加資助零售、餐飲等界別推廣，希望帶動旅遊業盡快復甦。

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