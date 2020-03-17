最快下周二再派包機 接回滯留湖北港人

目前仍有約三千四百名港人滯留湖北，政制及內地事務局局長聶德權表示，港府最快下周二派第二輪包機接載湖北滯留港人，行動仍以武漢機場為中心點，除了武漢外，主要接載滯留孝感、咸寧及黃石等地的港人，因三地距離武漢僅兩至三小時車程，同時也有較多滯留港人。聶德權又指，在宜昌及恩施等較偏遠的城市，如有長期病患、長者、患病兒童、或中五學生，當局亦盡可能安排接載。但其中一些地點前往武漢便要七小時車程，需要兩名司機，挑戰與風險更大。



他強調，每位滯留港人上機前，要接受多輪體溫檢測，回港後須在檢疫中心隔離。當局也一直檢視檢疫設施的數量，早前因數量不足，無法開展第二輪接載行動。



聶德權透露，湖北新增一名七十九歲的女港人確診，目前正在武漢醫院留醫，情況穩定。現今累計十四名港人在湖北患病，十人出院，一人死亡，一人危殆。



