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林建岳捐港大醫學院百萬 感謝醫護竭力抗疫

2020-03-17 列印
　　新冠病毒肺炎疫情持續，寰亞集團主席林建岳向香港大學醫學院內科學系捐贈港幣一百萬元，以感謝醫護人員在新冠肺炎肆虐的惡劣情況下，竭盡所能、對抗疫情。

　　港大醫學院內科學系系主任劉澤星教授、副系主任林志良副教授昨作為代表，接收林建岳女兒林顥伊送上的支票。

　　劉澤星教授指出，自疫情爆發後，香港大學由一月底以來暫停臨牀課程至今，如何加強網上學習以至尋求其他學習方式，以補足醫科學生在臨牀實習上的需要，必須投入資源作長遠規劃，應付未來。他衷心感謝林博士的慷慨捐助，希望捐款能用於上述方面的研究和規劃。

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