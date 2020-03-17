入住隔離設施 每日收200元

政府發言人指出，自強制檢疫措施生效以來，已有七百多人次入住現有三個暫住設施，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村，上述設施的入住率已接近飽和。



同時，當局發現有香港居民在強制檢疫措施生效後多次往返內地，並重複入住暫住設施；亦有人在本地有居所的情況下，仍然堅持入住暫住設施。



有見及此，政府將由今日起向入住暫住設施的人士收費每日二百元，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人士。



