﻿港府對所有外國發「紅警」 全面封關 入境一律坐疫監

為竭止病毒傳入，政府宣佈除中澳台三地外，向所有海外國家和地區發紅色外遊警示，由明日（十九日）零時起，所有抵港人士須接受強制十四天家居檢疫及醫學監察。消息一出，身處海外的港人和留學生爭相搶購機票回港，現正外遊的港人亦不知所措。全面封關舉措亦令旅遊業停擺，業界估計逾四千四百個旅行團取消。



特首林鄭月娥表示，海外疫情不斷擴散，本港過去兩周的新冠肺炎確診個案，九成從境外輸入，港府決定除了內地、澳門和台灣外，向全球各地發紅色外遊警示；另外，由本周四凌晨起，所有抵港人士須接受十四天強制檢疫或醫學監察。林鄭稱，新措施為保障防控工作的成效，並獲專家顧問團支持。她呼籲，如非必要或緊急，應避免外遊或出境公幹。



旅警不包括內地澳台



香港本周四封關，不少本港留學生或交流生處境困難。港大、中大和教大呼籲身處海外的交流生，如無必要，應盡早返港。為趕及全面封關死線前抵港，身處歐美加等地的港人爭相搶購機票。



翻查國泰航空官網，由洛杉磯或紐約返港，經濟艙單程分別售約二萬五千或三萬港元起；本周由倫敦希斯路返港的航班幾近售罄，有經濟艙單程售約一萬五千港元，但在巴黎轉機，航程逾三十小時。康泰旅行社公佈，提供機票專線，讓港人查詢訂購返港航班的情況。



機票幾搶光 英返港萬五元



旅遊界議員姚思榮指，截至前晚，仍有十多個香港旅行團在歐洲。其中數個在摩洛哥的旅團，因當地全面封鎖領空，暫停所有國際航班，近百名港人旅客滯留當地。旅議會指，多國陸續實施封關措施，已煞停外遊旅行社大部份業務，至今超過四千四百個旅行團取消，近十四萬名旅客受影響，呼籲政府再補助業界，以免觸發倒閉潮。商經局局長邱騰華透露，已向約一千五百間旅行社派發八萬元資助，對業界「帶來及時雨」，望可減輕負擔。