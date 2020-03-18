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﻿學校4‧20難復課

2020-03-18 列印
　　外地輸入新肺炎個案增加，本港爆發第二波疫情，中小學或需繼續停課。特首林鄭月娥表示，當局會小心安排復課，但原訂四月二十日復課「無乜可能」，即使能夠如期復課，只能分階段推行。教育局局長楊潤雄早前與各中小學校長會面，聽取復課安排的意見，確實復課日期仍有待進一步評估，現時未有任何定案，有決定時會盡早公佈。
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