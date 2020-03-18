三留學生返港確診恐引毒入關

本港昨日新增十宗新冠肺炎確診，九人有外遊史，一人曾接觸外遊者。三名留學生不適返港後確診，疑引病毒入關。當局呼籲在外港人感到不適，應留在當地就醫，並考慮向入境者抽樣或全部檢測。另外，馬主周巧兒的家犬早前證實受感染，該犬周一離世，未知是否與病毒有關；漁護署指，其主人拒絕驗屍以確定狗隻死因。



本港累計一百六十八宗確診個案，包括一名在瑞士讀書的十八歲外籍女大學生，她九日起咳嗽，十四日由瑞士到倫敦乘英航BA33到吉隆坡，再轉乘馬航MH78返港。前日凌晨由家人送返紅山半島住所，之後不適到赤柱卓健醫務所求診，其後入院。



新增十個案 九涉外遊史



兩名在英國的留學生昨天抵港後被送院，最終確診。當中包括一名二十一歲男生，本月十日咳嗽，十五日乘坐英航BA033由倫敦抵吉隆玻，再轉乘國泰CX5734返港。另一名二十七歲學生，本月十日咳嗽，十五日在倫敦乘英航BA27商務艙返港。



前晚有二十一人在機場入境時申報不適，直接送院，除上述兩名留學生外，亦有一名二十四歲、曾在丹麥工作半年的男子初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，正考慮對向入境者抽樣或全部檢測，但要顧及檢測的時間及地點。



此外，一名三十七歲國泰空姐確診，她本月七日在CX315往馬德里的航班上值勤，服務商務艙，當地逗留兩、三日後，十一日再乘CX320返港航班值勤，同樣服務商務艙。她抵港後乘E33號巴士返回屯門市廣場住所，十二日不適向私家醫生求診，其後留家，曾到快餐店，前日到金鐘診所年檢，因發燒及喉嚨痛被送入院。



國泰空姐空少中招



一名二十五歲國泰男空中服務員亦確診，沒有出現病徵，他在返港的航機上曾服務兩名其後確診的病人。他本月五日在香港往波士頓的國泰航空CX812執勤，逗留波士頓數天。他其後從波士頓往香港的國泰航空CX811執勤，及在上周二抵港。



一名三十六歲男子沒外遊紀錄但確診，疑屬本地個案。患者居於油麻地御金國峰，因報讀網上課程而甚少外出。他八日和朋友在西營盤飯聚，翌日與妻子及朋友外出，其中一位朋友一周前有肺炎徵狀，上月二十九日至本月八日曾到瑞士，十日曾求醫但未作病毒檢驗，未知是否感染來源。



一名六十九歲男子在外遊返港後染疫，與妻子月初同遊倫敦、西班牙及法國巴黎，十二日乘CX260返港，因擔心染病，逗留在油麻地金滿樓的辦公室。他十五日晚上發病，坐小巴到伊院後確診。他入院前曾到新填地街街市、餐廳、恒生及中國銀行。



一名三十歲女子確診，家住薄扶林，在上月二十七日至本月五日外遊，五日乘坐BA325及CX254商務艙，經倫敦回港。患者十日起發病，前日入院，其夫十五日已不適入院。



一名四十三歲男子確診，他獨居灣仔皇后大道東尚翹峰二座，上周一起出現病徵。他本月四日至十一日到訪奧地利，，其間，他曾與一名其後於芬蘭確診的朋友會面。他從瑞士蘇黎世乘坐LX138上周三抵港。



另外，昨晚有報道指出，《南華早報》一名自由身女記者初步確診。報道又指，該公司隨即要求涉事樓層職員即日起在家工作；公司位於銅鑼灣時代廣場及黃竹坑的辦公室即日關閉至周末。