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杜指暴跌後反彈　中段升889點

2020-03-18 列印
■恒指收市報二萬三千二百六十三點。
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　　市場對新冠肺炎的憂慮未減，恒生指數昨日卻反覆高收，早段最多升三百三十八點，升至二萬三千四百點水平，其後跟隨內地股市倒跌，一度失守二萬三千點，低見二萬二千六百七十六點，最多曾跌三百八十七點，收市報二萬三千二百六十三點，升二百點，升幅近百分之零點九。

　　美股前晚暴瀉近三千點，三大指數昨晚開市時升逾百分之一至二，升勢未能持續。杜指早段上升約四百點後，隨即轉勢下跌，一度失守二萬點。

　　美股中段反彈，杜指報二一○七八點，升八百八十九點；納指則報七三二○點，升四百一十五點。滙控美國預託證券價格見四十五點一五港元，升零點二港元；騰訊則見三百四十六點五港元，跌三點三港元。

　　紐約期金報每盎司一千五百三十一點七美元，升四十六美元；紐約期油則報每桶二十八點八六美元，升零點一六美元。　
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