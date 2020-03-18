  • 2020年3月18日 星期三
  • 20º
  • 95%
熱門： 新冠肺炎紅色外遊警示封關旅行團口罩

日報新聞 > 港聞

失業率升至3.7% 創九年新高

2020-03-18 列印
　　政府昨公佈本港最新失業率升至百分之三點七，較上一次上升零點三個百分點，人數達至十三萬四千一百人，創逾九年高位。就業不足率由上次的百分之一點二升至一點五，至五萬九千一百人，為五年最高。總就業人數按年跌幅擴大至百分之二點五，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。

　　在新冠病毒疫情的威脅下，令訪港旅遊業陷入停頓，並對與消費相關的活動造成沉重打擊，以致消費及旅遊相關行業的就業情況進一步惡化，失業率急升至百分之六點一，為約十年最高，餐飲服務活動業失業率則升至百分之七點五。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd