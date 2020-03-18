政府提供非實報實銷一筆過補貼，包括為每輛持牌非專營巴士提供一筆過港幣二萬元的補貼，及為每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過港幣一萬元的補貼。
撥14億助13萬商用車
政府提供非實報實銷一筆過補貼，包括為每輛持牌非專營巴士提供一筆過港幣二萬元的補貼，及為每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過港幣一萬元的補貼。
港府對所有外國發「紅警」 全面封關 入境一律坐疫監
為竭止病毒傳入，政府宣佈除中澳台三地外，向所有海外國家和地區發紅色外遊警示，由明日（十九日）零時起，所有抵港人士須接受強制十四天家居檢疫及醫學監察。消息一出，身處海外的港人和留學生爭相搶購機票回港，現正外遊的港人亦不知所措。全面封關舉措亦令旅遊業停擺，業界估計逾四千四百個旅行團取消。 特首林鄭月娥表示，海外疫情不斷擴散，本港過去兩周的新冠肺炎確診個案，九成從境外輸入，港府決定除了內地、澳門和台灣外，向全球各地發紅色外遊警示；另外，由本周四凌晨起，所有抵港人士須接受十四天強制檢疫或醫學監察。林鄭稱，新措施為保障防控工作的成效，並獲專家顧問團支持。她呼籲，如非必要或緊急...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
泉州酒店倒塌事故 涉違規改造等問題
國務院福建省泉州市欣佳酒店倒塌事故調查組表示，據初步調查，該項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題。 事故調查組說，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大...
2020-03-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
南韓成功研發可水洗口罩材料
世界各地相繼爆發疫情，各地政府都限制口罩出口，一罩難求。不過據韓聯社報道引述南韓科學技術院（KAIST）昨日表示，研究團隊開發出洗滌後仍保持九成四過濾功能的納米纖維材料。 報道指，KAIST昨日表示，...
2020-03-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高層3房1套 環翠園時尚格調寬廣雅廳
山頂區豪宅矜貴，當中位於僑福道上的環翠園，現市場正有一個罕有放盤，實用面積接近2400方呎，3房1套設計，廳大房大，廳內附有摩登靚裝，露台朝向山頂及南區翠綠山景，是目前市場少有大尺碼放盤。 坐...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
萬億美元刺激經濟 向國民派錢 白宮救市 杜指彈1048點
美國總統特朗普表示美國經濟或步入衰退，杜指周一急瀉近三千點，創1987年股災來單日最大跌幅。惟國際貨幣基金組織（IMF）表示，準備動用一萬億美元貸款，支持成員國應對危機，刺激美股期貨反彈，帶動美股早段...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼城皇馬響應 球星網上鬥
新冠肺炎令世界各地聯賽被逼叫停，但戰火勢在網上延續！英乙球會奧連特周一發起在電子遊戲《FIFA20》一決高下，全球包括曼城和車路士等共一百二十八隊即響應，同時西班牙也有一名電競主播號召廿支西甲球隊各選一將網上交鋒，叫餓波球迷熱切期待。 歐洲五大聯賽和歐戰先後宣佈延期，英乙的奧連特周一遂邀請各隊一起在《FIFA20》對戰，短時間內全球十六國家、共一百二十八家球會響應參賽，包括曼城、車路士和羅馬等豪門。 據指，奧連特將於周三進行網上直播抽籤，每家球會將派一名球員或球迷代表出戰，藍月中場奇雲迪布尼正是此遊戲發燒友，去年更獲該遊戲廠商送上特別版光碟，隨時親自應戰。 西甲模擬...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
入門玩樂車C-HR 疫市熱賣中
豐田上星期正式在港發售全新C-HR小型玩樂車，配用1.8 Hybrid混燃引擎，定價落實為$259,700起，據知新車預售反應非常熱烈，定單接近三百張。 豐田代理上星期三（3月11日）在淺水灣影園，舉...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大馬宣佈鎖國避炎 憂礙交通 阿Sa Kenny 陳家樂續留拍劇 漏夜執包袱提前轉場開工
馬來西亞政府前晚宣佈因應新冠肺炎病毒疫情，今日起至本月31日「鎖國」，禁止大馬國民出境及外國人入境。身在大馬吉隆坡拍攝網劇《女法醫JD》的阿Sa（蔡卓妍）、關智斌（Kenny）及陳家樂等，前晚透露漏夜...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
營爆生活——愛的迫降-食物篇
在疫情蔓延至世界各地的時刻，不外遊、不外出到人多擠逼的地方，唯有留在家中「追」劇集。不是韓粉，但基於好奇「元斌」、「玄彬」及「元彬」下，看了兩集便感正式被感染了。滑翔機由南邊飛到北邊，遇上溫柔的軍人「正赫」，除了在你肚餓的時候煮麵給你、還將珍貴無比的「肉類」與你分享，實在感動。 在家工作的日子，有否感謝家中的她／他為你煮麵。至於肉類，女主角「世理」明言每天三餐中兩餐要有肉。其實每餐二兩肉已經足夠，甚至以雞蛋、豆腐、腐竹也可取代來攝取蛋白質。要知道攝取足夠蛋白質可助維持免疫系統正常運作。農村生活簡樸，番薯成為主要食糧之一。番薯含豐富碳水化合物，因此可以代替米飯。五件雞蛋般大小...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——晉神難尋敗理
澳洲維省的三歲二級賽考菲爾德秋季經典，近年為香港提供了不少優質貨源。就以2018年一屆為例，頭馬「美麗精神」、季軍「邊個邊個」和殿軍「傑彩繽紛」，來港後成績以前駒較遜色，但好歹都贏過三班及一再在二班上名，至於後兩駒都贏過二班賽。那2019年一屆又如何？頭馬「安采」季內在二班上名，上仗在經典盃跑第四，可惜因心律不正退出打吡；亞軍「必妙星」則新勝二班，都是正為打吡磨刀。那在該屆差不多與「必妙星」同到而跑第四的馬，如今又在做甚麼呢？講都無人信，今晚將角逐三班谷草賽事。 第六場三班一六五○米。「晉神」來港前在澳洲跑過九場，頭八場成績平平無奇，可是到了第九次出賽，增程角逐千八米且首次...
2020-03-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6