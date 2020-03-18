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撥14億助13萬商用車

2020-03-18 列印
　　為協助運輸業界應對當前經濟環境所帶來的經營壓力，政府公佈在「防疫抗疫基金」下向運輸業界提供一筆過補貼，已預留約十四億元，預計可惠及約十三萬輛商用車的車主。

　　政府提供非實報實銷一筆過補貼，包括為每輛持牌非專營巴士提供一筆過港幣二萬元的補貼，及為每輛持牌學校私家小巴、出租汽車及貨車提供一筆過港幣一萬元的補貼。

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