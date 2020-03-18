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澳門多兩輸入病例 禁外國人入境

2020-03-18 列印
　　澳門昨日再多兩宗新病毒輸入個案，累計十三宗確診，兩名新增患者分別是四十七歲西班牙籍商人，本月十五日晚從莫斯科經北京飛抵澳門；另一名為二十歲的澳門留英女學生，前晚抵達香港再往澳門，兩人過關時發熱送院確診。為此當局周三凌晨開始，禁止所有非本地居民入境，中國內地、香港、台灣地區居民及外地僱員除外。內地昨新增五十六宗確診，累計八萬一千一百三十三宗，死亡達三千二百三十一宗。

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