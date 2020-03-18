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容海恩宣佈 退出新民黨黨內初選

2020-03-18 列印
　　立法會選舉將於九月舉行，新民黨正舉行黨內初選，早前已報名參與新界東初選的立法會議員容海恩昨天宣佈退出黨內初選，她表示不甘心為他人「抬轎」，但現階段不會退黨。

　　新民黨主席葉劉淑儀表示，事前不知容海恩會退選，對此感到失望，但強調「並無逼走對方」，葉劉淑儀反問：「初選機制都未開始，係咪以為一定要欽點佢？」據悉，為角逐新民黨新界東名單第一位的李梓敬日前已退出自由黨。

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