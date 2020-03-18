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覆核監警會權力 下周二聆訊

2020-03-18 列印
　　監警會就去年六月九日起發生的大型公眾活動展開審視工作，惟至今仍未公佈報告，乃因正候挑戰監警會權力的司法覆核結果。監警會主席梁定邦表示，司法覆核下周二聆訊，他期望，四月會有結果，然後會視乎裁決及諮詢法律意見，再開會決定是否公開首階段報告。梁定邦又指，希望能在四月公佈六大事件的全面報告，當中涵蓋八‧三一事件及新屋嶺等投訴，亦包括警察的標記編號問題。

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